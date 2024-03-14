Kaza kırıma uğraması ne demek, kaza kırıma uğramak nedir? Helikopter kaza kırıma uğradı ifadesinin anlamı

Konya'da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı, iniş sırasında pist yakınında iş makinesinin üzerine düştü. Paraşütle atlayıp kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, iş makinesi operatörü uzman çavuş şehit oldu. Uçağında kaza kırıma uğraması nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

KAZA KIRIMA UĞRAMASI NE DEMEK, KAZA KIRIMA UĞRAMAK NEDİR?

Helikopterin veya uçağın tekrar onarılmasına izin verilecek düzeyde hasar görmesidir.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR?

Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Genellikle uçak ve helikopter kazalarını ilgilendirir. Kazaların nasıl geliştiğini, nedenini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

"Kaza kırım", havacılıkta, bir uçağın veya helikopterin kazası sonucu ciddi hasar görmesi veya tamamen yok olması durumunu ifade eder.