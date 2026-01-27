Kayseri'nin ilçesinde ilk adım atıldı: Sınırlarda değişim başlıyor
Yeşilhisar Belediyesi, ilçe genelinde uzun süredir gündemde olan kaçak yapılaşma ve metruk binalara karşı önemli bir adım atıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, ilçe sınırları içerisinde bulunan toplam 182 kaçak yapının yıkımı için ihale süreci resmen başlatıldı.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan yapım işi ihalesi, tamamen elektronik ortamda yürütülecek. İhaleye katılmak isteyen firmalar tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sunabilecek.
Gözler 27 Şubat tarihine çevrildi
Kayseri Anadolu Haber'e göre ihale, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 11.30’da yapılacak. E-tekliflerin açılması Yeşilhisar Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhalenin sonuçlanmasının ardından sözleşmenin imzalanmasını takip eden beş gün içinde yer teslimi yapılacak ve yıkım çalışmalarına başlanacak. Yüklenici firmanın, yer tesliminden itibaren 30 takvim günü içerisinde işi tamamlaması öngörülüyor.
Çevre güvenliği sağlanacak
Yeşilhisar Belediyesi yetkilileri, söz konusu yıkım çalışmalarıyla hem şehir estetiğinin korunmasının hem de can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. İlçede daha güvenli ve planlı bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülecek sürecin, ihale takviminin tamamlanmasının ardından hızla hayata geçirilmesi bekleniyor.