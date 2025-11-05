GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri'de trajikomik olay! Kimlik sorulunca sosyal medyasını açtı, cezadan kurtulamadı
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de trajikomik olay! Kimlik sorulunca sosyal medyasını açtı, cezadan kurtulamadı

Kayseri'de trajikomik olay! Kimlik sorulunca sosyal medyasını açtı, cezadan kurtulamadı

05.11.2025 - 07:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kayseri'de trajikomik olay! Kimlik sorulunca sosyal medyasını açtı, cezadan kurtulamadı

Kayseri'de alkollü sürücü polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak, yanıt verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen sürücü 2.56 promil alkollü çıkarken, sürücüye 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler M.K. yönetiminde 31 AAH 648 plakalı otomobili durdurdu. Ayakta durmakta zorlanan sürücü ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı.

Haberin Devamı

Ekipler işlem yapmak için M.K.'nın ehliyetini isterken, M.K. ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi. Kimliği ve ehliyeti yanında bulunmayan M.K. kimlik tespiti yapılmak ve ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ifade vermek üzere karakola götürüldü. M.K.'nın daha önceden alkol testini reddetmesinden dolayı ehliyetine 2 yıl el konulmasından dolayı ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Alucra'da 7/24 nöbet başladı! Hırsızlar o ürüne göz dikti, kasa kasa çalıyorlar
Alucra'da 7/24 nöbet başladı! Hırsızlar o ürüne göz dikti, kasa kasa çalıyorlar

Alkollü sürücüye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.

 

Güncel Haberler

Promosyon müjdesi! Memur ve kadrolu işçi olarak çalışanlar alacak, imzalar atıldı, 90 bin TL ödenecek
#Ekonomi

Promosyon müjdesi! Memur ve kadrolu işçi olarak çalışanlar alacak, imzalar atıldı, 90 bin TL ödenecek

Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı
#Gündem

Yeni asfalt bir gecede göçtü! Erzincanlılar tepkili, sürücü yaralandı

Bartın’da şehir merkezine inen çakal sürüsü site bahçesine kadar girdi! O anlar kameralara yansıdı
#Gündem

Bartın’da şehir merkezine inen çakal sürüsü site bahçesine kadar girdi! O anlar kameralara yansıdı