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GündemKayseri'de şoke eden manzara! Yaşlı kadın elinde taşla kuyumcuyu soymaya çalıştı
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Kayseri'de şoke eden manzara! Yaşlı kadın elinde taşla kuyumcuyu soymaya çalıştı

13.03.2025 - 14:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kayseri'de şoke eden manzara! Yaşlı kadın elinde taşla kuyumcuyu soymaya çalıştı

Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu.

Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.

Kayseride şoke eden manzara Yaşlı kadın elinde taşla kuyumcuyu soymaya çalıştı

Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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