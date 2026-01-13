Kayseri'de okullar tatil mi? Bugün okul var mı? 13 Ocak Salı Kayseri'de okullar tatil edildi mi? Kayseri Valiliği noktayı koydu

Haberin Devamı

Kayseri’de öğrenciler ve veliler 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. “Kayseri’de bugün okul var mı?” sorusu şehirde gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kayseri Valiliği ise yaptığı açıklamayla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde 13 Ocak 2026 Salı günü gün boyunca yoğun buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve ögrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Ocak 2026 Salı tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından degerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.