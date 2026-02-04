Kayseri'de iki karar onaylandı: Bölge koruma altına alındı!

Haberin Devamı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında onaylanan iki karar dikkatleri çekti. Melikgazi ilçesinde bulunan Kayabağ ve Güzelköy Mahallesi’nde bulunan iki alan oy birliği ile koruma altına alındı. Kayabağ Mahallesi arkeolojik sit alanı ilan edilirken, Güzelköy Mahallesi’nde bulunan mezarlık koruma altına alındı.

Kayabağ Mahallesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2024 yılında Kayabağ Mahallesi’nde bulunan kadastro harici tespit edilen alan için çalışmalara başladı. Melikgazi ilçesi Kayabağ Mahallesi’nde bulunan kaya oyma yapılar ve antik mezarlık alanı ‘Haşker Mevkii Kaya Oyma Mekanlar ve Nekropal Alanı’ olarak tescil edilmesi ve 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak planlanması talep edildi. Bu talep Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında onaylandı. Bu kararla birlikte ‘Haşker Mevkii Kaya Oyma Mekanlar ve Nekropal Alanı’ tarım alanı statüsünden çıkarılarak 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Koruma altına alınan bu tarihi alandan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, alanda kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılmayacak. Bu alan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak, bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacak.

Güzelköy Mahallesi

Melikgazi ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde bulunan mezarlığın ise Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler tespit edildiğinden koruma altına alınması talep edildi. Meclis Toplantısında verilen kararla birlikte Güzelköy Mahallesi’nde bulunan tarihi mezarlık alanı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

Mezarlık alanı kararın oy birliği ile kabul edilmesinin ardından koruma statüsü kazanarak koruma sınırları resmileşti.

