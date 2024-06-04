(Kayseri’de eğitim uçağı düştü) SF 260D UÇAK ÖZELLİKLERİ | SF 260D eğitim uçağı hangi ülkenin, kaç yılında, kim tarafından üretildi?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada; "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SF 260D EĞİTİM UÇAĞI HANGİ ÜLKENİN?

İtalyan Agusta firmasının yaptığı Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim amacıyla kullandığı ucak tipi. Ucak pervaneli olmasına rağmen paylonlara da sahiptir. Bu da roket ve bomba tabileceği anlamına gelir.

SF 260D UÇAK ÖZELLİKLERİ

Tam adı "siai marchetti tai sf 260 d"dir. Sf-260 d uçakları başlangıç eğitim uçağı olarak 2'nci ana jet üs k.lığına bağlı 123'üncü filo komutanlığında görev yapmaktadır.

İsmini, sahip olduğu o-540 motorunun gücünden (260hp) alır.

Hava Harp Okulu'ndan yeni mezun olmuş pilot adayı teğmenlerin, 2. Ana Jet Üs Komutanlığı- Çiğli/Kaklıç'ta uçuş eğitimlerinin başında kullandıkları küçük iki kişilik eğitim uçağı olarak biliniyor. 123. filo uçaklarının hepsi SF 260 D'dir.

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