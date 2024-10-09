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Kayseri'de durakta bekleyenleri alan araca kamyon çarptı: 1 öğretmen öldü, 5 yaralı

Kayseri'de, hafif ticari araçla taş yüklü kamyonun çarpıştığı kazada, 1 öğretmen yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

09.10.2024 - 20:18 |
Kayseri'de durakta bekleyenleri alan araca kamyon çarptı: 1 öğretmen öldü, 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., C.Y., Ö.Ç. ve Hasan Kale, iddiaya göre evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada mahallede yaşayan Y.K., 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı.

Kavşaktan dönmeye hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, pancar tarlasına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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