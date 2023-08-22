Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.17'de Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kayseri ili Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

"MALATYA, MARAŞ BÖLGESİNDE OLSA YIKIM OLABİLİRDİ"

Depremin ardından CNN TÜRK'e bağlanan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Çok hissedilebilir bir deprem ama hasar verebileceğini düşünmüyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler tüm fayları huzursuz etti. Sadece artçılar meydana gelmiyor komşu alanlarda da deprem haberleri alabiliyoruz. Sarız civarında Sarız fayı var. Kayseri civarlarında Erciyes fayı gibi pek çok fayın da aktif olduğunu biliyoruz. Bu aktivitelerin olması normal karşılanabilir. İnsanlar 4.7'yi hissetmiş olabilirler. Bundan sonrakileri de izlemek gerekir. Belki de tek başına bir deprem. İzlemekte yarar var.

Hasar 5 buçuk büyüklüğünden sonra başlıyor. Normal şartlarda bunun da hasar vermemesi lazım ama ülkemizdeki yapı stokundan dolayı hasar olabiliyor. Malatya, Maraş bölgesinde olsa yıkım olabilirdi. O bölgeler için tehlikeli ama deprem görmemiş bölgede bir hasar vermesini beklemek doğru değil.

Marmaris civarındaki deprem her ne kadar merkez üssü Türkiye görünse de Türkiye topraklarında olan bir deprem değil. Merkez üssü, itici tabaka Marmaris olduğu için orası görünüyor.

Normal şartlarda hasar beklemiyorum. Vatandaşın balkondan atlaması gibi durumlarda maalesef insanın kendisi kendine zarar verebiliyor. Bundan kaçınmak gerekiyor. Yaşadığınız toprakların zemini de önemli. Kayseri'de her yer kayalık değil, ova da var.