Kayseri'de 31 Mart'ta kazanan partiler ve isimler: Yerel seçim sonucu: İzmir Büyükşehir ve ilçelerde hangi partiler ve isimler kazandı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bazı şehirlerde kıran kırana rekabete neden oldu. Kayseri Büyükşehir ve ilçelerde kazanan partiler ve isimler Kayserili vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı Türkiye'de 5 yıllık yerel yöneticiler bu seçimle belirlendi. Kayseri, Büyükşehir dahil ilçe belediyelerinde AK Parti'nin üstünlüğü görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Partili Memduh Büyükkılıç kazandı. İşte Kayseri'de belediye başkanlığı kazanan partiler ve isimler...
Yerel seçimlerin ardından şehirlerde kazanan partiler ve isimler araştırılmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan ve milyonlarca seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerin sonuçları bazı şehirlerde kader değiştirdi. Sonucu en çok merak edilen Kayseri oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını Memduh Büyükkılıç kazanırken Kayseri İlçe belediye başkanlıklarında da AK Parti üstünlük kurdu.
Kayseri'de kazanan partiler ve isimler, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle şu şekilde gerçekleşti.
31 MART SEÇİMLERİ İZMİR’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİMLER VE PARTİLERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Akkışla: CHP-Mustafa Dursun
Bünyan: MHP - Selahattin Metin
Develi: AK PARTİ - Adem Şengül
Felahiye: CHP-Şeref Güleser
Hacılar: AK PARTİ - Bilal Özdoğan
İncesu: AK PARTİ - Mustafa İlmek
Kocasinan: AK PARTİ - Ahmet Çolakbayrakdar
Melikgazi: AK PARTİ - Hacı Mustafa Palancıoğlu
Özvatan: MHP - Halit Demir
Pınarbaşı: CHP - Deniz Yağan
Sarıoğlan: MHP - Bekir Ayyıldırım
Sarız: CHP - Ömer Faruk Eroğlu
Talas: AK PARTİ - Mustafa Yalçın
Tomarza: İYİ PARTİ - Osman Koç
Yahyalı: AK PARTİ - Esat Öztürk
Yeşilhisar: AK PARTİ - Halit Taşyapan
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?
Kayseri'nin Develi ilçesinde 1953 yılında doğan Memduh Büyükkılıç, Ege Üniversitesi Tıp mezunudur. Nöroloji alanında uzman olan Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalışmıştır.
Refah Partisi İl Başkanı olarak 1995 yılında siyasete başlayan Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçilmiştir.
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