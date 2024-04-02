Kayseri'de 31 Mart'ta kazanan partiler ve isimler: Yerel seçim sonucu: İzmir Büyükşehir ve ilçelerde hangi partiler ve isimler kazandı?

Yerel seçimlerin ardından şehirlerde kazanan partiler ve isimler araştırılmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan ve milyonlarca seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerin sonuçları bazı şehirlerde kader değiştirdi. Sonucu en çok merak edilen Kayseri oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını Memduh Büyükkılıç kazanırken Kayseri İlçe belediye başkanlıklarında da AK Parti üstünlük kurdu.

Kayseri'de kazanan partiler ve isimler, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle şu şekilde gerçekleşti.

31 MART SEÇİMLERİ İZMİR’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİMLER VE PARTİLERİ

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

Akkışla: CHP-Mustafa Dursun

Bünyan: MHP - Selahattin Metin

Develi: AK PARTİ - Adem Şengül

Felahiye: CHP-Şeref Güleser

Hacılar: AK PARTİ - Bilal Özdoğan

İncesu: AK PARTİ - Mustafa İlmek

Kocasinan: AK PARTİ - Ahmet Çolakbayrakdar

Melikgazi: AK PARTİ - Hacı Mustafa Palancıoğlu

Özvatan: MHP - Halit Demir

Pınarbaşı: CHP - Deniz Yağan

Sarıoğlan: MHP - Bekir Ayyıldırım

Sarız: CHP - Ömer Faruk Eroğlu

Talas: AK PARTİ - Mustafa Yalçın

Tomarza: İYİ PARTİ - Osman Koç

Yahyalı: AK PARTİ - Esat Öztürk

Yeşilhisar: AK PARTİ - Halit Taşyapan

Haberin Devamı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1953 yılında doğan Memduh Büyükkılıç, Ege Üniversitesi Tıp mezunudur. Nöroloji alanında uzman olan Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalışmıştır.

Refah Partisi İl Başkanı olarak 1995 yılında siyasete başlayan Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçilmiştir.

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN