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Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde saat 17.04'te bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD'dan açıklama yapıldı ve depremin büyüklüğü 3.9 olarak paylaşıldı.

12.04.2022 - 17:33 |
Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 17.04'te merkez üssü Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD yetkilileri, ilk bilgliere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. (DHA)

Kayseride 3.9 büyüklüğünde deprem

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