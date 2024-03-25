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Kayseri yerel seçim sonuçları: 31 Mart Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Kayseri belediye başkan adayları listesi

Kayseri yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Kayseri iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Kayseri aday listesi

25.03.2024 - 09:58 |
Kayseri yerel seçim sonuçları: 31 Mart Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Kayseri belediye başkan adayları listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Kayseri seçim sonuçlarında olacak. Kayseri Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Kayseri yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Kayseri ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Kayseri dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYSERİ İLÇELERİ

Merkez ilçeler

Kocasinan

Melikgazi

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Talas

Hacılar

İncesu

Diğer ilçeler

 Kayseri yerel seçim sonuçları: 31 Mart Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden YSK Kayseri belediye başkan adayları listesi

Akkışla

Bünyan

Develi

Felahiye

Özvatan

Pınarbaşı

Sarıoğlan

Sarız

Tomarza

Yahyalı

Yeşilhisar

 

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

 

Memduh Büyükkılıç AK Parti

Murat Molu CHP

Kazım Yücel  İYİ Parti

İhsan Sarıyar DEM Parti

Abdullah Özkırış Yeniden Refah

İsmail Tanrıöven Zafer Partisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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