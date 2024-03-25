Kayseri yerel seçim sonuçları: 31 Mart Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? YSK Kayseri belediye başkan adayları listesi
Kayseri yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Kayseri iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Kayseri aday listesi
31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Kayseri seçim sonuçlarında olacak. Kayseri Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Kayseri yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Kayseri ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Kayseri dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.
Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.
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Murat Molu CHP
Kazım Yücel İYİ Parti
İhsan Sarıyar DEM Parti
Abdullah Özkırış Yeniden Refah
İsmail Tanrıöven Zafer Partisi