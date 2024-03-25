 Kayseri yerel seçim sonuçları: 31 Mart Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden YSK Kayseri belediye başkan adayları listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Kayseri seçim sonuçlarında olacak. Kayseri Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den İdris Nebi Hatipoğlu, CHP'den Ayşe Ünlüce, İYİ Parti'den Melih Aydın oldu. Kayseri yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Kayseri ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Kayseri dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

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Tomarza

Yahyalı

Yeşilhisar

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Memduh Büyükkılıç AK Parti

Murat Molu CHP

Kazım Yücel İYİ Parti

İhsan Sarıyar DEM Parti

Abdullah Özkırış Yeniden Refah

İsmail Tanrıöven Zafer Partisi