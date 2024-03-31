Kayseri yerel seçim sonuçları 2024: Kayseri'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Kayseri geldi. Kayseri yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Kayseri'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Kayseri yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Kayseri yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kayseri'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı ve Kayseri ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kayserili vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kayseri'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kayseri 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kayserili vatandaşlar, 2024 Kayseri seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kayseri 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
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2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesini 500.621 alınan oy ve %63.39 oy oranı ile AK Parti adayı MEMDUH BÜYÜKKILIÇ kazanmıştır.
KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
Abdullah Özkırış
Ahmet Ülgen
Ali Aytekin
Aygökçe Karakaya
Battal Çetine
Bengisu İçten
Can Deniz Kalkan
Caner Boyraz
Davut Ocak
Deniz Coşkun
Enver Sungur
Erdoğan Demir
Ferdi Karabacak
İbrahim Göz
İhsan Sarıyar
İsmail Tanrıöven
Kazım Yücel
Mahmut Arıkan
Mehmet Çalhan
Mehmet Sümer
Memduh Büyükkılıç
Muhammed Tosun
Murat Molu
Mustafa Arslan
Nazenin Güneş
Nuh Yavuz
Sami Kirik
Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.