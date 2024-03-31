Kayseri yerel seçim sonuçları 2024: Kayseri'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kayseri yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kayseri'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı ve Kayseri ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Kayserili vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kayseri'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kayseri 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Kayserili vatandaşlar, 2024 Kayseri seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kayseri 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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KAYSERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesini 500.621 alınan oy ve %63.39 oy oranı ile AK Parti adayı MEMDUH BÜYÜKKILIÇ kazanmıştır.

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Abdullah Özkırış

Ahmet Ülgen

Ali Aytekin

Aygökçe Karakaya

Battal Çetine

Bengisu İçten

Can Deniz Kalkan

Caner Boyraz

Davut Ocak

Deniz Coşkun

Enver Sungur

Erdoğan Demir

Ferdi Karabacak

İbrahim Göz

İhsan Sarıyar

İsmail Tanrıöven

Kazım Yücel

Mahmut Arıkan

Mehmet Çalhan

Mehmet Sümer

Memduh Büyükkılıç

Muhammed Tosun

Murat Molu

Mustafa Arslan

Nazenin Güneş

Nuh Yavuz

Sami Kirik

Kayseri'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kayseri'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Kayseri Seçim Sonuçları

Akkışla Seçim Sonuçları 2024

Bünyan Seçim Sonuçları 2024

Develi Seçim Sonuçları 2024

Felahiye Seçim Sonuçları 2024

Hacılar Seçim Sonuçları 2024

İncesu Seçim Sonuçları 2024

Kocasinan Seçim Sonuçları 2024

Melikgazi Seçim Sonuçları 2024

Özvatan Seçim Sonuçları 2024

Pınarbaşı Seçim Sonuçları 2024

Sarıoğlan Seçim Sonuçları 2024

Sarız Seçim Sonuçları 2024

Talas Seçim Sonuçları 2024

Tomarza Seçim Sonuçları 2024

Yahyalı Seçim Sonuçları 2024

Yeşilhisar Seçim Sonuçları 2024

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.