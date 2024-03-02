Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.

Atanur Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

1973 yılında Kars’ta dünyaya gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başladı.

Sırasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve son olarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.



Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, bugün itibariyle görevine başladı. İl Müdürü Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

Sırasıyla;

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü,

Ayrıca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev yaptı.

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19.09.2019 tarih 2019/320 sayılı kararname ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 25.09.2019 günü görevine başladı.

Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, 16.04.2021 itibariyle görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Van İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmişti.

02.03.2024 tarihli kararname ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atandı.