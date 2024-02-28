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Kayınpederini satırla öldürdü! Mahkeme katil damat için kararını verdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde evde birlikte içki içtikleri kayınpederi Cuma Han'ı (67), satırla öldüren Nazım Meşe (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında evde olan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

28.02.2024 - 10:33 | | Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Kayınpederini satırla öldürdü! Mahkeme katil damat için kararını verdi

Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak’ta tek katlı müstakil evde, eşinden ayrı yalnız yaşayan Cuma Han, pazartesi günü sabah saatlerinde evinde kanlar içinde öldürülmüş halde bulundu. Polis, yaptığı incelemede olay yerinde suç aleti satırı buldu, Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cuma Han’ın, yapılan ilk otopsisinde boynuna iki, birer de sırtı ve göğsüne aldığı satır darbeleri sonucu öldüğü saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe’nin Niğde’de oturduğu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti. Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı. Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi.

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Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı. Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve satırla saldırdığını itiraf etti. Olay sırasında evde olduğu belirlenen B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına alındı.

Polis, Meşe'nin kayınpederi Han'ı, yarı çıplak halde sokağa çıkıp çevreyi rahatsız etmeden önce öldürdüğü üzerinde dururken, sarhoş olduğu için muhafaza altına alınmak üzere polis merkezine götürüldüğünde ise cinayetle ilgili herhangi bir ihbar, itiraf veya bir bulguya rastlanılmadığı için sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Han'ın ölüm saatinin de yapılacak detaylı otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden damat Meşe, tutuklandı. B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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