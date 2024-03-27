Kaygan yolda devrilen TIR'daki malzemeler otomobilin üstüne düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gürün- Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Adımlı yönetimindeki 50 ADF 035 plakalı alçıpan yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemeler karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Karaşin olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Adımlı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Kargı, Ali Osman Güneş ve Abidin Kargı ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldıkları Gürün Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Çetin Karaşin’in cenazesi ise Gürün Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)