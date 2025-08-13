GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kavruluyoruz! Termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı

13.08.2025 - 00:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler, 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Adana, İmamoğlu45,9
Şırnak, Cizre45,5
Hatay, Kırıkhan45,4
Antalya, Manavgat45,3
Osmaniye, Sumbas45,1
Aydın, Nazilli45
İzmir, Tire44,6
Şanlıurfa, Birecik44,6
Mardin, Dargeçit44,4
Burdur, Bucak44,3
Kilis, Elbeyli44
Denizli, Sarayköy44,3
Muğla, Yatağan42,9
Kahramanmaraş, Andırın42,6
Manisa, Köprübaşı42,6
Mersin, Mezitli42,4
Siirt, Kurtalan42,3
Balıkesir, Edremit41,6
Adıyaman il merkezi41,4
Diyarbakır, Sur41,2
Uşak, Eşme40,9
Eskişehir, Sarıcakaya40,6

 

