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Katili komşusu çıktı! Bilezikleri için öldürmüş

31.01.2025 - 16:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Katili komşusu çıktı! Bilezikleri için öldürmüş

Denizli'nin Çivril ilçesinde, komşusunun bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan kadının, kadın komşusu tarafından altın bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Girgin'in (54), komşusu U.A'nın bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gözaltına alınan Girgin'i komşusu U.A. ve kadın arkadaşı T.Ö. ile diğer şüpheliler H.Ç. ve A.D'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden H.Ç. ve A.D. serbest bırakıldı, U.A. ve T.Ö. ise adliye sevk edildi.

Şüpheli U.A. emniyetteki ifadesinde, evine davet ettiği Girgin ile bir süre sohbet ettikten sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Girgin'in cenazesini, kolundaki 3 bileziği aldıktan sonra çuval içerisine koyduğunu söyleyen U.A, ifadesinde, yardım için çağırdığı T.Ö. ile cesedi evin bahçesine sakladıklarını anlattığı belirtildi.

OLAY

Çarşı Mahallesi'nde 22 Ocak'ta komşusuna gitmek için evinden ayrılan Serpil Girgin'den bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, 54 yaşındaki kadın önceki gün komşusu U.A'nın kaldığı evin bahçesinde çuval içerisinde ölü bulunmuştu.

Komşusu U.A. ile T.Ö, H.Ç. ve A.D. gözaltına alınmıştı.

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