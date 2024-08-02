Katalog suç nedir, katalog suçlar ne demek? Katalog suçlara uymamak nedir, katalog suçlar nedir? Intagram’a katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişim yasağı geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan sorgu sayfasında İnstagram'a erişim engeli getirildiği görülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. Instagram’ın Türkiye’de neden kapatıldığı ile ilgili BTK'dan açıklama geldi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

Katalog suç nedir?

Katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

Katalog suçlar nelerdir?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.



Kasten Öldürme

İntihara Yönlendirme

Göçmen Kaçakçılığı

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

Çocukların Cinsel İstismarı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

İşkence

Müstehcenlik

Fuhuş

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Yağma ve Nitelikli Yağma

Soykırım Suçu

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

İnsan Ticareti Suçu

Nitelikli Yaralama

Ağırlaşmış Yaralama

Ağırlaşmış İşkence Suçu

Hırsızlık

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

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