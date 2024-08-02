Katalog suç nedir, katalog suçlar ne demek? Katalog suçlara uymamak nedir, katalog suçlar nedir? Intagram’a katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişim yasağı geldi
Instagram'da devam eden erişim engeli nedeniyle milyonlarca kullanıcı giriş yapamazken konuyla ilgili BTK'dan ilk resmi açıklama geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan Instagram'a erişim engeli açıklamasına göre; "Instagram'ın katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı. Söz konusu gelişmenin ardından kataloğ suçlar ile ilgili aramalar arttı. Peki, katalog suçlar ne demek, katalog suç nedir?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan sorgu sayfasında İnstagram'a erişim engeli getirildiği görülüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. Instagram’ın Türkiye’de neden kapatıldığı ile ilgili BTK'dan açıklama geldi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.
Katalog suç nedir?
Katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.
Katalog suçlar nelerdir?
Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir.
Kasten Öldürme
İntihara Yönlendirme
Göçmen Kaçakçılığı
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
Çocukların Cinsel İstismarı
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
Düşmanla İşbirliği Yapmak
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
İşkence
Müstehcenlik
Fuhuş
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Yağma ve Nitelikli Yağma
Soykırım Suçu
Devlete Karşı Savaşa Tahrik
İnsan Ticareti Suçu
Nitelikli Yaralama
Ağırlaşmış Yaralama
Ağırlaşmış İşkence Suçu
Hırsızlık
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak