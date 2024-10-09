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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklama var

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

09.10.2024 - 15:46 | | İHA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklama var

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan T.A. isimli şahsın üstünde ve ikametinde arama yapıldı. Aramada 229,32 gram kannabinoid, 4,94 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili T.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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