GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi 22 kişi gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi 22 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi 22 kişi gözaltına alındı

15.05.2026 - 20:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’da sahte reçete ağı çökertildi 22 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlar için sahte manuel reçete düzenledikleri iddia edilen 22 şüpheli, 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları kapsamında yaklaşık 8 ay süren planlı çalışma yürüttü.

İLGİLİ HABER

Muş'ta heyelan nedeniyle kapanan Çavuştepe-Üçevler grup yolu açıldı
Muş'ta heyelan nedeniyle kapanan Çavuştepe-Üçevler grup yolu açıldı

Yapılan çalışmalarda, yeşil reçeteye tabi sentetik ecza içerikli ilaçlara ilişkin manuel reçeteler düzenlendiği, sahte reçetelerin SGK’ya fatura edilerek kamu zararına neden olunduğu, reçetelere konu ilaçların el altından satıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezlerinden Siirt'te bereket yılı! Aşırı yağışlar nedeniyle rekolte ve talebin artması bekleniyor
Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezlerinden Siirt'te bereket yılı! Aşırı yağışlar nedeniyle rekolte ve talebin artması bekleniyor

Çalışmaların ardından aralarında eczacı ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliye yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 145 adet 9 milimetre fişek, 29 adet 7.65 milimetre fişek, 50 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 7 adet aseton, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 senet, 1 ajanda ve 2 zıvana ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Güncel Haberler

Asar Deresi'nde su samurlarının oyunu kameraya böyle yansıdı
#Gündem

Asar Deresi'nde su samurlarının oyunu kameraya böyle yansıdı

Kızıltepe'de kadınlar kavga etti! Şaşkınlık yaratan o anlar kamerada
#Gündem

Kızıltepe'de kadınlar kavga etti! Şaşkınlık yaratan o anlar kamerada

Sağanak Osmaniye’de etkili oldu, evleri ve tarlaları su bastı
#Gündem

Sağanak Osmaniye’de etkili oldu, evleri ve tarlaları su bastı