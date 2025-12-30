Kastamonu Valiliği'nden kuvvetli kar yağışı uyarısı: Akşam saatlerine dikkat

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kastamonu için, 31 Aralık Çarşamba ilk saatlerden itibaren kuzey kesimdeki yüksek rakımlı bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği tahmini yapıldı. Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan duyuruda, "Yağışların soğuk havanın etkisiyle çarşamba akşam saatlerden itibaren kıyılarda kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle çatılarda biriken kar kütlelerinin de risk oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, "Özellikle yoğun kar yağışı beklenen bölgelerimizdeki evler, ahırlar başta olmak üzere tüm yapılar için risk oluşturmaktadır. Can ve mal güvenliği açısından çökme tehlikesine karşı, çatılarda biriken karların, kontrollü ve güvenli şekilde temizlenmesi, kar kütleleri baca hasarlarına yol açabileceğinden soba ve bacaların kontrol edilmesi, çatı temizliği sırasında yüksekten düşme riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçecektir" denildi.