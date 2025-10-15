Kasapoğlu: “Filistin davası, insanlık onurunun davasıdır”

Haberin Devamı

“Direnişin adı Filistin: Gençlik, Hafıza ve Umut” başlığıyla düzenlenen programda konuşan Kasapoğlu, “Filistin davasını konuşmak, sadece bir coğrafyanın değil, insanlık onurunun davasını konuşmaktır.” dedi.

“HANGİ DEĞERLERLE YOLA ÇIKTIĞIMIZ, VİCDAN ÇİZGİMİZİ BELİRLER”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen açılış dersinde Kasapoğlu, “Ben bu dersi bir yönelişin adı olarak görüyorum.” ifadesiyle konuşmasına başladı.

“Hangi değerlerle yola çıktığımız ve hangi kavramları zihnimizde taşıdığımız; mazlumun yanında durma irademizi, adalet ve vicdan ekseninde kurduğumuz insanlık çizgisini belirler.”

Kasapoğlu, Filistin meselesinin adalet ve insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak, üniversitelerin bu konudaki duyarlılığının önemine dikkat çekti.

“FİLİSTİN, İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR”

Kasapoğlu konuşmasında, Filistin’in tarihsel ve kültürel birikimine değinerek, “Filistin, bir halkın hafızasının, direnişinin ve adalet arayışının adıdır.” dedi.

“Kudüs, medeniyetler arası bir kesişim noktasıdır. O yüzden orayı tek bir kimliğin mülkü gibi görmek, o köklü çoğulluğun ruhuyla çelişir. Filistin, insanlığın ortak hafızasıdır.”

Kasapoğlu, gençlere “Filistin’i anlamak, onun kavramlarını, hafızasını ve insan hikâyelerini anlamaktan geçer” çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

“GENÇLİK, DÜNYANIN VİCDANIDIR”

Kasapoğlu, dünyanın dört bir yanında üniversite kampüslerinde Filistin’e destek veren gençlerin ortaya koyduğu vicdani duruşa dikkat çekti:

“Yakın tarihte gördük ki kampüsler, vicdanın dile geldiği yerlerdir. Gençlik, dünyanın vicdanıdır. Bu yüzden Filistin davası, gençliğin davasıdır.”

Bilimin yalnız teori değil, ahlaki bir tutum olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Üniversite feraset, basiret ve cesaretle yoğrulmuş bir mekandır. İlmin izzetini korumak, adaletin sesini duyurmak akademinin asli görevlerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

“HAKİKATİ SAVUNMAK, İNSANI SAVUNMAKTIR”

Kasapoğlu konuşmasında, gençlere bilinçli bir duruş çağrısında bulundu:

“Bir davayı anlamak, onun tarihini bilmekle başlar. Kavramların altını doldurun, kronolojileri, tanıklıkları okuyun. Çünkü bilgiyle donanmış bir vicdan manipüle edilemez.”

Kasapoğlu, konuşmasını şu cümleyle tamamladı:

“Filistin davası bize sadece başkalarının acısını değil, kendi insanlığımızı da hatırlatıyor. Hakikati savunmak, insanı savunmaktır.”

Haberin Devamı

“MARDİN, BİRLİKTE YAŞAMANIN ÖĞRETMENİDİR”

Kasapoğlu, Mardin’in çok kültürlü yapısına da vurgu yaparak, “Bu şehirde taşlar bile birbirinin dilinden anlar. Mardin bize hakkaniyetle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor.” dedi.

Konuşmasının sonunda Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür eden Kasapoğlu, yeni akademik yılın “bilimle, emekle, azimle, bereketle dolu bir yıl” olmasını diledi.