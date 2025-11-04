GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKasap dükkanında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kasap dükkanında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kasap dükkanında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04.11.2025 - 18:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)

Kasap dükkanında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Zülfü Coşan, Ensari Coşan ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Zülfü Coşan ile Ensari Coşan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı
#Gündem

Sıcak havalar gidiyor gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 34 ile yağış uyarısı

Şeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir! Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek
#Gündem

Şeker, tansiyon, kalp ve kabızlığa adeta birebir! Bu yıl rekolte düşük, fiyatlar yükselecek

Yağışlar ürünün fiyatını etkiledi! Fiyatlar yüzde 16 düştü, 26 lirayı gördü
#Gündem

Yağışlar ürünün fiyatını etkiledi! Fiyatlar yüzde 16 düştü, 26 lirayı gördü