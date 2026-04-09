Kartal'da alevler yükseldi: 2 kişi dumandan etkilendi

09.04.2026 - 07:59
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Kartal'da alevler yükseldi: 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Kartal ilçesinde 3 katlı bina alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İki kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Sakızağacı Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı.

Kartalda alevler yükseldi: 2 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin iki farklı noktadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Çaya yüzde 10 zam: ÇAYKUR yeni fiyatları duyurdu
#Gündem

Çaya yüzde 10 zam: ÇAYKUR yeni fiyatları duyurdu

Kağıthane'de cadde karıştı: Bariyere çarpan da çarpmayan da hurdaya döndü!
#Gündem

Kağıthane'de cadde karıştı: Bariyere çarpan da çarpmayan da hurdaya döndü!

Kartal'da alevler yükseldi: 2 kişi dumandan etkilendi
#Gündem

Kartal'da alevler yükseldi: 2 kişi dumandan etkilendi