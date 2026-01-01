Kars'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Kars'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Kars'ta eğitime kar engeli, kent genelinde okullar yarın tatil, engelliler ve hamileler idari izinli, kötü hava koşullarından dolayı bugün tüm uçak seferi iptal edildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiği vurgulanırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.