Kars'ta filmlere konu olmuştu: Tarih yatan ev turizme kazandırılıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve Rus Çarı II. Nikola tarafından yaptırıldığı bilinen tarihi Katerina Köşkü, atıl durumdan kurtarılarak turizme kazandırılmayı bekliyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken ve bölgenin önemli bir kültürel mirası olan köşk için çeşitli projeler gündeme gelirken, nihai yatırım ve yenileme süreci ise merakla takip ediliyor.

Bir çok kez projelendirilen ve ancak bir türlü yapımına başlanmayan tarihi köşk hem hayvan barınağı olarak kullanılıyor, hem de her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Katerina Köşkü'nü ziyaret eden vatandaşlar ise içler acısı köşkün restore edilmesini bekliyor.







"Çarlık dönemine ait Türk filmlerine ev sahipliği yaptı"



Katerina Köşkü Çarlık dönemine ait Türk filmlerine de ev sahipliği yaptı. 1968 yılında çekimleri yapılan Fikret Hakan ile Fatma Girik'in oynadığı, yönetmen koltuğunda Yılmaz Atadeniz ve Melih Gülgen'ın oturduğu ve 1973 yılında vizyona giren Kafkas Kartalı filmi de Katerina Köşkü'nde çekilmişti. Günümüzde içler acısı durumda olan Katerina Köşkü Kars turizmine kazandırılmayı bekliyor.





"Katerina Köşkü"



Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Katerina Köşkü yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan 1896 yılında yapılmış. Av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Beton kolanlar sayesinde ayakta duran yapının ısıtması da bu kolonlardaki "peç" adı verilen ısıtma sistemi ile sağlanıyor. Av köşkü değerli misafirlerin ağırlandığı yerdir. Asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmış. Halk arasında Katerina'nın köşkü olarak bilinse de 2. Çar Nikola döneminde yapılan bu köşk yanlış adlandırılmakta. Eşi Katherina için yaptırıldığı zannedilen bu köşk Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabiltasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapılmış ve Çar'ın Av Köşkü olarak da bilinmekte.