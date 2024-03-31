Kars yerel seçim sonuçları 2024: Kars belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kars yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kars'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kars büyükşehir belediye başkanlığı ve Kars ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Karsli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kars'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kars 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

KARS İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024 TIKLA

Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Karsli vatandaşlar, 2024 Kars seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kars 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kars Belediyesini12.192 alınan oy ve %29.58 oy oranı ile HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştır.

KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Ali Aytaç Mehmetoğlu

Ayhan Bilgen

Dindar Gültekin

Garip Ebiri

Kemal Gençer

Kenan Karahancı

Lalan Parıltı

Metin Özad

Murat Öztürk

Ogün Duran

Onurcan Hilmi Ulusoy

Ötüken Senger

Zernur Özdemir

Uğur Şen

Talip Bora

Şükrü Kaya

Rukiye Dilara Ünsal

Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Kars'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Kars Seçim Sonuçları

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Arpaçay Seçim Sonuçları 2024

Digor Seçim Sonuçları 2024

Kağızman Seçim Sonuçları 2024

Merkez Seçim Sonuçları 2024

Sarıkamış Seçim Sonuçları 2024

Selim Seçim Sonuçları 2024

Susuz Seçim Sonuçları 2024

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

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T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.