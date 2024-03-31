Kars yerel seçim sonuçları 2024: Kars belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Kars geldi. Kars yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Kars Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Kars'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Kars yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Kars yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Kars'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Kars büyükşehir belediye başkanlığı ve Kars ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Karsli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Kars'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Kars 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
KARS İLÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024 TIKLA
Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Karsli vatandaşlar, 2024 Kars seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Kars 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kars Belediyesini12.192 alınan oy ve %29.58 oy oranı ile HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştır.
KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Ali Aytaç Mehmetoğlu
Ayhan Bilgen
Dindar Gültekin
Garip Ebiri
Kemal Gençer
Kenan Karahancı
Lalan Parıltı
Metin Özad
Murat Öztürk
Ogün Duran
Onurcan Hilmi Ulusoy
Ötüken Senger
Zernur Özdemir
Uğur Şen
Talip Bora
Şükrü Kaya
Rukiye Dilara Ünsal
Kars'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Kars'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
Kars Seçim Sonuçları
Akyaka Seçim Sonuçları 2024
Arpaçay Seçim Sonuçları 2024
Digor Seçim Sonuçları 2024
Kağızman Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Sarıkamış Seçim Sonuçları 2024
Selim Seçim Sonuçları 2024
Susuz Seçim Sonuçları 2024
DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.