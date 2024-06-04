KARNELER NE ZAMAN BASILIR? | Karneler basıldıktan sonra yoklama alınır mı, not değiştirilir mi? e okul devamsızlık ne zaman kapanıyor 2024?

Karneler ne zaman basılır, karneler basıldıktan sonra yoklama alınır mı, not değiştirilir mi? 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Eğitim döneminin sona ermesiyle üç aylık yaz tatili başlayacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak. İşte Karneler ne zaman basılır, karneler basıldıktan sonra yoklama alınır mı, not değiştirilir mi? sorularının yanıtı...

KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

KARNELER BASILDIKTAN SONRA DEVAMSIZLIK YAZILIR MI, NOT DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Karne basım işlemleri genellikle karne gününe 2 gün kala not ve devamsızlık girişi işlemlerinin tamamlanması ile başlayıp, sona ermektedir. Karne basıldıktan sonra not ve devamsızlık bilgilerinde değişiklik hakkında okul idaresinden bilgi alabilirsiniz.

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