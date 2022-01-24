Karayolları duyurdu! Trafiğe açıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü kar yağışı nedeni ile trafiğe kapanan yollar ile ilgili son bilgileri paylaştı.
24.01.2022 - 10:54 |
Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde
tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.
Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır.
Bingöl –Erzurum Yolu ulaşıma açılmıştır.
Konya’yı Ankara, Aksaray ve Karaman’a bağlayan yollar trafiğe açılmış olup, Antalya yönü ulaşıma kapalıdır.
Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.