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Karayolları duyurdu! Trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü kar yağışı nedeni ile trafiğe kapanan yollar ile ilgili son bilgileri paylaştı.

24.01.2022 - 10:54 |
Karayolları duyurdu! Trafiğe açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü: İstanbul – Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde
tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır.

Bingöl –Erzurum Yolu ulaşıma açılmıştır.

Konya’yı Ankara, Aksaray ve Karaman’a bağlayan yollar trafiğe açılmış olup, Antalya yönü ulaşıma kapalıdır.

Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

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