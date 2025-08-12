Karasu'da ürküten görüntü yeniden ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin
Doğanın kalbinde yaşanan sessiz değişim, ilçede endişe yarattı. Tanıdık bir manzara yeniden ortaya çıktı. Aşkale’de bir kez daha aynı sorular soruluyor. Suyun içindeki sessizlik, çevreyi saran tedirginliği artırdı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde ölü balıklar ilçe genelinde korku saçıyor. Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Küçük Geçit köyü mevkisinde bulunan, HES Baraj göletinde yüzlerce balıkların telef olduğu görüldü.
Çevrede piknik yapan ve balık tutmak için gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında korktular.
Daha önceki yıllarda yine aynı şekilde yaşanan balık ölümlerinin tekrarlanması endişeye yol açtı.