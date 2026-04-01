Karaman’da hafif ticari araç üniversite öğrencisine çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saat 20.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. (20) idaresindeki 70 AAZ 395 plakalı hafif ticari araç, alışveriş yaptıktan sonra kaldığı yurda gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet I.'ya (21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan üniversite öğrencisi ağır yaralanırken, araç sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.A.K.’de (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde ise üniversite öğrencisinin alışveriş poşetindeki çiğ köfte ve kolanın etrafa saçıldığı dikkatlerden kaçmadı.

"Bu yoldan korkuyorum"

Kazayı görüp yardıma koşan KMÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Buğra Kılıç, bölgedeki trafik güvenliğinden şikayetçi olduklarını belirterek, "Ben otobüsten indim, kazayı görünce hemen koştum. Bu yoldan korkuyorum. Araçlar 100-120 kilometre hızla gidiyor. ‘Çocuk yola atladı’ deniliyor ama bir çözüm üretilsin. Belediyeye ve yetkililere sesleniyorum, bir çözüm üretilsin. Öğrenciler olarak çok mağduruz" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.