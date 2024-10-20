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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

20.10.2024 - 09:38 |
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 11-17 Ekim tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 14 bin 570 kişiyi sorguladı, 34 kişi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca 6 bin 752 aracın sorgulaması yapılırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 208 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca ve detektör ele geçirilirken, 45 araç da trafikten men edildi.

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