KARAMAN TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi belli oldu! Karaman asil ve yedek listeler

TOKİ 500 bin konut çekilişi bugün Karaman'da yapıldı. En merak edilen illerin başında gelen Karaman'da 1550 konut sahibini buldu. Canlı kura çekimiyle birlikte Karaman TOKİ asil ve yedek listeler de belli oldu. 500 bin konut kura sonuçları Karaman için e devlet ve TOKİ resmi sayfasında yayınlandı.

TOKİ Karaman kura çekilişi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15:00'da gerçekleşiyor. Kura çekilişi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

ASİL VE YEDEK LİSTE

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.