GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKaradeniz'de sıcak saatler! SAS komandoları devreye girdi
HaberlerGündem Haberleri Karadeniz'de sıcak saatler! SAS komandoları devreye girdi
ABONE OL

Karadeniz'de sıcak saatler! SAS komandoları devreye girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi.

21.07.2022 - 22:38 | | Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Karadeniz'de sıcak saatler! SAS komandoları devreye girdi

Ereğli Bozhane mevkisinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Balıkçılar, limana yanaşarak polise haber verdi. Olay yerine polis, jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri geldi. Olay yerinde önlem alınmasının ardından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı görevlileri incelemede bulundu. 120 milimetre çapındaki havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi. Havan mermisi, yapılan incelemenin ardından görevliler tarafından götürüldü.

Karadenizde sıcak saatler SAS komandoları devreye girdi

GÜNCEL HABERLER

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Gayretli çalışmaları alkışlıyoruz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Gayretli çalışmaları alkışlıyoruz

Karadeniz'de sıcak saatler! SAS komandoları devreye girdi

Karadeniz'de sıcak saatler! SAS komandoları devreye girdi

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! İbre terse döndü, sert yükseliş yatırımcıları heyecanlandırdı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! İbre terse döndü, sert yükseliş yatırımcıları heyecanlandırdı: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...