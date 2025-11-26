Karabük'te park halindeki otomobil alev alev yandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.11.2025 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)

Karabük'te, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. A.Y.’ye ait park halindeki 16 SUM 70 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol söndürüldü. Yangın sırasında otomobilde kimsenin olmadığı belirtilirken otomobil kullanılama hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

