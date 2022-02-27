Kar yağışı yeniden başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, sıcaklıklar eksiye düşüyor! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...
Kar yağışı yeniden geliyor. Meteoroloji son dakika açıkladı. Çok kuvvetli olacak. Tarih belli oldu. Hava sıcaklıkları değişiyor. Kar yağışı etkisini gösterecek. İller tek tek açıklandı. Tüm yurtta etkili olacak. MGM'den kar yağışı ve şiddetli yağış uyarıları geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Güneşli hava yerini yeniden kar ve sağanak yağışlı bir havaya bırakıyor. Hafta başında başlayacak olan kar yağışı, adım adım yurdu saracak. CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de uyarılarda bulundu. Vatandaşlar havanın yeni haftada nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi illerde kar yağışı var? Kar yağacak mı? Yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. İşte hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli ile yarın Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TEKİRDAĞ 6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir, Konya ve Ankara çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, yarın Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KAYSERİ 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KONYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu,itibaren yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
VAN -2°C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP 5°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 5°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu,aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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