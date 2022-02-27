Kar yağışı yeniden başlıyor! Meteoroloji son dakika açıkladı, sıcaklıklar eksiye düşüyor! Tarih belli oldu, İstanbul, Ankara ve birçok şehirde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli ile yarın Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir, Konya ve Ankara çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, yarın Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KAYSERİ 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu,itibaren yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN -2°C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 5°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu,aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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