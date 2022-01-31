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Kar yağışı yeniden başladı! 43 ilin geçiş güzergahı...

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale, 5 günlük aranın ardından kar yağışının etkisi altına girdi. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için üst düzey tedbir aldı. Vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

31.01.2022 - 01:59 | | İHA
Kar yağışı yeniden başladı! 43 ilin geçiş güzergahı...

Kırıkkale, 5 günlük aranın ardından yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta, kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları 44. Şube Şefliği ekiplerince, ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı. Şehir merkezinde de lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü. Yollar da beyaz örtü ile kaplanırken vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı. Kartopu oynayıp, kar manzarasına karşı fotoğraf çekindiler.

Ailesi ile birlikte sokağa çıkan Mehmet Erdoğan (55), “5-6 senedir Kırıkkale’mize böyle bir kar yağmıyordu. Bu karın yağmasıyla da psikolojimizde bir düzelme oldu. Bundan 5 gün önceki karda da sokaklardaydılar gece 1’lere kadar. Temizlik bakımından su bakımından köylerimizdeki ekinlerimiz ve bitkilerimiz bakımından bu kar bereketli oldu çok güzel oldu. Bizde tabi bu karın tadını çıkartabilmek için Kırıkkaleli hemşerilerimiz gibi sokaklara çıktık. Kartopu oynadık eğlendik” dedi. Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Erdurucan (33) “Beklenen kar mevsimiydi zaten. Mutluyuz ama Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Kar yağışını gördük kendimizi dışarı attık. İnsanlarda gördüğünüz gibi hep dışarıda. Güzel yani mutluyuz” diye konuştu.

Zehra Gürel (6) ise “Burada annem ve babamla kar topu oynuyorum. Kendim de kareler falan yapmaya çalışıyorum. Kardan adam yapmaya çalışıyorum” ifadesini kullandı.

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