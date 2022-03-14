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Kar yağışı sonrası İstanbul barajlar doluluk oranı ne oldu? İşte İstanbul’da barajlarda son durum!

İstanbul’da geçtiğimiz hafta Perşembe gününden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında İstanbul2da barajlardaki son durum merak ediliyor. Barajlarda doluluk oranları arttı. Doluluk oranları yüzde 84,29'a ulaştı. Peki, Kar yağışı sonrası İstanbul barajlar doluluk oranı ne oldu? Barajlar doldu mu? İşte İstanbul’da barajlarda son durum!

14.03.2022 - 10:53 |
Kar yağışı sonrası İstanbul barajlar doluluk oranı ne oldu? İşte İstanbul’da barajlarda son durum!

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve kar fırtınası sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, Kar yağışı sonrası İstanbul barajlar doluluk oranı ne oldu? Barajlar doldu mu? İşte İstanbul’da barajlarda son durum!

BARAJLAR DOLDU MU?

İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

BARAJLAR DOLULUK ORANI ARTAR MI?

İstanbul’da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. 

İSKİ BARAJLAR DOLULUK ORANI NE?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89.52

Alibey yüzde 78.29

Büyükçekmece yüzde 82.79

Darlık yüzde 93.59

Sazlıdere yüzde 57.75

Elmalı yüzde 95.73

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94.19

Terkos yüzde 81.17

 

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