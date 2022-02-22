Kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı, kuvvetli olacak! Sarı kodlu alarm verildi, İstanbul, Ankara dahil birçok şehirde...

Son dakika kar yağışı ve kuvvetli yağış uyarısı! Tarih verildi. Çarşamba başlıyor, birçok ilde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ardahan dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların Trakya ile Aydın, İzmir'in güney ve doğusu, Muğla, Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, deniz üzerinde hortum oluşumu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, batısının yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir'in güney ve doğusu ile Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR 11°C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Yağışların Burdur ve Kahramanmaraş'ın doğusu, Isparta'nın güneyi ile Antalya'nın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KAYSERİ 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece ve sabah ilk saatlerde doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

HAKKARİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı