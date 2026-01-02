Kar nedeniyle Elazığ’da 259 köy yolu kapandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.01.2026 - 18:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Elazığ’da, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 259 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 4, Baskil'de 26, Maden'de 20, Karakoçan'da 71, Keban'da 16, Kovancılar'da 56, Palu'da 22 ve Sivrice'de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

