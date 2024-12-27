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Kar bir anda bastırdı! 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2024 - 09:40 | | İHA
Kar bir anda bastırdı! 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde kar yağışı nedeniyle 23 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını söyledi.

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