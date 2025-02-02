Kapatılan 50 yıllık semt pazarında bariyerli önlem

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta kurulan yaklaşık 50 yıllık semt pazarı, mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine Danıştay Kararıyla kapatıldı. Karar, 28 Ocak'ta pazarın kurulduğu caddeye pankart asılarak mahalle sakinlerine duyurulmuştu.

Kapatıldıktan sonraki ilk pazar günü cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi alındı. Semt pazarının açıldığı Ahmet Kaya Caddesi ve ara sokaklar pazar esnafının tezgah açmaması için günün erken saatlerinde bariyerlerle kapatıldı. Çevik kuvvet polisleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri güvenlik önlemi alırken belediye zabıta ekipleri de tezgah açılmaması için çalışma yaptı.

PAZARCILAR TEPKİLİ

Semt pazarının kurulduğu alanda toplanan ve ne yapacaklarını aralarında tartışan pazarcılar, kendilerine yer gösterilmeden alınan karara tepki gösterdi. Haftada bir gün buraya misafir olduklarını, marketlere göre ucuz ve taze ürünleri halka ulaştırdıklarını, buradan binlerce kişinin yaşamını sürdürdüğünü anlatan pazarcılar en kısa sürede çözüm beklediklerini bildirdi. Avcılar Belediyesi'nin yeni yer bulma konusunda girişimlerde bulunduğu, yeni yer konusunun ilk belediye meclis toplantısında konunun çözüme kavuşturulacağı öğrenildi.

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HUKUKİ SÜREÇTE NE OLDU?

Denizköşkler Mahallesi'nde Ahmet Kaya Caddesi ile çevresindeki birçok sokakta Pazar günleri yaklaşık 500 tezgahın açıldığı semt pazarına karşı çıkan bazı kişiler, bu gibi yerlerin günümüz koşullarına uygun olmadığını, sağlıklı bir çevrede yaşam haklarının ihlal edildiğini, olağanüstü koşullarda ambulans, itfaiye başta olmak üzere çeşitli alanlarda görevlilerin hizmet vermesini engellediğini ve bir kişinin zamanında müdahale edilemediği için yaşama veda ettiği gerekçe göstererek 2012 yılında İstanbul 9'uncu Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Bu dava 4 yıl önce Danıştay kararı ile onandı. Davayı açanlar esnaf ve alışveriş ihtiyacı olanları mağdur etmemek için karardan 1 buçuk yıllığına bundan feragat etti. Geçen süre içerisinde pazarın başka yere taşınması konusundaki isteklere rağmen bir gelişme sağlanamamıştı. Benzer şikayetlerin artması üzerine başka kişiler tarafından yeniden dava açıldı.

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İstanbul 6'ncı Bölge İdare Mahkemesi bu başvuruyu değerlendirerek olumsuz yanıt verince dosya Danıştay'a gönderildi. Danıştay 4'üncü Dairesi 2024/1107 Esas numarası ile 2024/6059 numaralı kararında bölge idare mahkemesinde dava açan davacının Avcılar İlçesi, Ahmet Kaya Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının öncelikle taşınması, bunun mümkün olmaması halinde kaldırılması istemiyle 25 Nisan 2022 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptalinin istendiği belirtildi. Hakkında dava açılan Avcılar Belediyesi bu konuda daha önce açılan davadan feragat edildiği, yönetimin pazar yerinin kaldırılması için herhangi bir taahhütte bulunmadığı ve ulaşımın engellenmediğini savundu. Yüksek mahkeme dosyayı inceledikten sonra pazarın kapatılması veya taşınması gerektiğine karar verdi.

Karar, uygulanmak üzere geçen yılın sonlarına doğru Avcılar Belediyesi'ne iletildi. Ardından, noter aracılığı ile uygulanması için tebligat yapıldı. Yasal sürenin dolması üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarının girişlerinin olduğu caddelere 2 Şubat'tan itibaren burada Pazar açılamayacağı belirtildi. Karar ile ilgili pazarcılar odası ve pazarcılara da bilgi verildi. Belediye pazar günü söz konusu bölgede tezgah açılmasına izin verilmeyeceğini, yeni yer arayışının devam ettiğini bildirdi.