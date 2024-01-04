Kapadokya'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi ve ilimiz her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapmaktadır. İlimiz bu yönüyle ülkemizin tanıtılmasına ve ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Turizm sektörü ilimizin ekonomisi refahı açısından da çok önemli bir role sahiptir. İlimizde bulunan müze ve Ören yerlerinin ziyaretçi sayıları açısından değerlendirdiğimizde 2023 yılında yaklaşık %21 artışla 4 milyon 826 bine ulaştığını görmekteyiz. Ulaştığımız rakam tüm zamanlarında en yüksek rakamı durumundadır, bir rekordur. Memnuniyetle görüyoruz ki ilimiz ve bölgemiz cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Ziyaretçi sayılarında ki artış eğilimi devam etmektedir. Bu rakamlar üzerinden değerlendirdiğimizde de 2023 yılının ilimiz açısından, turizm sektör açısından, olumlu başarılı bir yıl olduğunu görmekteyiz. İnşallah 2024 yılında da aynı şekilde artarak devam edeceğini ve 5 milyon ziyaretçi sayısının üzerine çıkacağımızı ümit ediyorum” dedi.

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Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Hacı Bektaş Veli Müzesi 1 milyon 196 bin 240 kişi ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu.



Göreme Açık Hava Müzesi 1 milyon 5 bin 603 ziyaretçi sayısıyla 2. Sırada yer alırken Zelve ve Paşabağları Ören Yerlerini de 1 milyon 42 bin 676 yerli ve yabancı ziyaret sayısı ile en çok ziyaret edilen 3. Ören yeri oldu.

Kapadokya bölgesinde bulunan diğer ören yerleri olan Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Atatürk Evi' Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirlerini 2023 yılında toplam 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya'da bugüne kadar görülen en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Kapadokya bölgesini 2014 yılında 2 milyon 851 bin 543, 2015'te 2 milyon 608 bin 73, 2016'da 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372, 2018'de 2 milyon 949 bin 542, 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020'de 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895, 2022 yılında ise 4 milyon 192 bin 70 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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