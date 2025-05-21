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Kapadokya'da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu, kayalıklara zorunlu iniş yaptı

21.05.2025 - 12:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

Kapadokya'da korku dolu anlar! Sıcak hava balonu, kayalıklara zorunlu iniş yaptı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıklara sıkıştı. Balondan inip, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması için AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olay, saat 08.00 sıralarında Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde havalanan turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle kayalıklara zorunlu iniş yaptı. Balondaki 20 turist, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara indirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı. Kayalıklarda mahsur kalan 20 turistin kurtarılması çalışması sürerken, olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

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