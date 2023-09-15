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Kandıra'da parçalanmış kadın cedesi sahile vurdu

Kandıra sahiline vuran, başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

15.09.2023 - 19:12 | | KOCAELİ (İHA)
Kandıra'da parçalanmış kadın cedesi sahile vurdu

Edinilen bilgiye göre, Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi. Kadının kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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