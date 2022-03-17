Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü, ağızda dağılan kıyır kıyır mahlepli ve mahlepsiz gerçek kandil simidi tarifi, yapımı ve malzemeleri!

Berat Kandili nedeniyle kandil günlerinin vazgeçilmesi kandil simidi tarifi bugün de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ağızda dağılın kıyır kıyır bir kandil simidi tarifi araştırma başlayan vatandaşlar için ağızda dağılan pastane usulü susamlı mahlepli ve mahlepsiz seçenekleriyle kandil simidi tarifi derledik. Peki, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz kandil simidi tarifi, yapılışı ve malzemeleri…

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Yarım paket margarin (yarım paket)

1 fincan sıvıyağ

1 yumurta (akını ayırın)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Kandil simidi için malzemeler

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1.5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.