Kanaryalar satışa çıktı! Fiyatları 300 TL ile 1000 TL arasında değişiyor

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Serinofil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Berk, federasyona bağlı resmi bilezikli kuşların yarışmalara gönderildiğini belirterek şunları söyledi: "Burada kuşlar cinsine, güzelliğine ve özelliklerine göre derecelendiriliyor. Yoğun ilginin sebebi de bu. Gönderilen kuşlar ne kadar çok derece alırsa üreticilerimizin şevki o kadar artıyor. Ayrıca derece yapan kuşların sahipleri Türkiye genelinde de federasyon aracılığıyla isim yapmış oluyor. Bu nedenle sadece Kütahya'da değil, ülke çapında da ses getiriyor."

Berk, Kütahya'da en çok İzabel, Agat, Almansepeli, Grikanat, Fiorino ve Parizien türü kanaryalara ilgi gösterildiğini ifade ederek, kuş beslemenin bir hobi olmanın ötesinde adeta bir rehabilitasyon alanı olduğunu vurguladı. Berk, "Günde 5-6 saatim kuşlarla ilgilenmekle geçiyor. Kümesin temizliği, kuşların mamaları, bakımı, ilaçları derken vaktimiz doluyor. Bu uğraş kahve köşelerinden bizi uzak tutuyor, stres atmamızı sağlıyor. Bizim için asıl amaç para kazanmak değil, yetiştirdiğimiz kuşları yarışmalara göndermek. Derece aldığımızda da bu bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Kütahya Kuş Borsası, hem üreticiler hem de kuşseverler için keyifli bir buluşma noktası oldu.