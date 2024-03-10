'Kalkan-14' operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 'Kalkan-14' operasyonlarıyla; Türkiye'de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1'i doktor, 3'ü noter görevlisi, 5'i danışmanlık şirketi sahibi ve 1'i posta görevlisi olmak üzere 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyonların sürdürüleceğini, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonların detaylarına ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne, İl Göç İdaresi’nin yaptığı bildirim sonucu yapılan incelemelerde; yabancı vatandaşların, insani veya kısa dönem ikamet belgesi başvurularında ibraz ettikleri; kira kontratları, doktor raporları, faturalar ve diğer muhtelif evrakların usulsüz veya sahte olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi üzerine "Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında kamu personelleri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına sahip insanların bulunduğu şüphelilerin, örgütsel faaliyet kapsamındaki hiyerarşik ağ içerisinde, sahte belgeler düzenleyerek yüksek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Operasyonları düzenleyen İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."