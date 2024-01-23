Kalın Kenarlı Merceklerin Kullanım Alanları Nelerdir? Kalın Kenarlı Mercek Örnekleri...

Mercek, ışık ışınlarının yakınlaşıp uzaklaşmasıyla kırılarak oluşmaktadır. Merceklerde odak uzaklığı, ışık rengi, ortam özelliği ve mercek yüzeyinin eğimine bağlı olarak belirlenebilmektedir. Kalın kenarlı ve ince kenarlı olarak bilinen iki tür mercekten her birinin kullanım alanları bir birinden önemlidir.

Kalın Kenarlı Merceklerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Mercekler, ısı ve ışıktan etkilenen ürünlerdir. Bu nedenle ışığı odak noktasında toplama özelliğine sahip ince kenarlı merceklerin yangınlara neden olabildiği görülebilmektedir. Orman yangınlarının oluşmasına neden olarak toprak, kağıt ya da ağaç yapraklarından merceğin etkilenmesi gösterilebilmektedir. Bu nedenle mercek oluşumuna neden olabilecek cam, plastik ürünlerin geri dönüşüme kazandırılması çok önemlidir.

Kalın kenarlı mercek ise orta kısımları ince kenarları daha kalın yapılı mercek türüdür. Iraksak mercek olarak da tanımlanan kalın kenarlı mercekler genellikle büyüteç olarak tanınmaktadır. Topladığı ışığı çevresine dağıtma özelliğine sahip kalın kenarlı mercekler göz rahatsızlıklarına karşı çözüm olarak kullanılmaktadır.

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Kalın kenarlı ıraksak veya ince kenarlı yakınsak mercek türlerinin yatay merkez doğrusu asal eksenidir. Asal eksenden paralel gelerek yakınlaşmakta ve kırılarak ışığı tek noktada toplamaktadır. Işığın toplandığı bu nokta kalın kenarlı merceğin odak noktasıdır. Kalın kenarlı mercekler ışık ışınlarını dağıtma özelliği nedeniyle görüntü alanını daraltmaktadır.

Bu özellikleri nedeniyle kalın kenarlı mercekler, fotoğraf makineleri, dürbün yapım ürünleri, deniz feneri, teleskoplarda kullanılmaktadır. Ayrıca kalın kenarlı merceğin en yaygın ve güvenle kullanıldığı miyopi hastaları için üretilen gözlük camlarıdır.

Görüntü alanını küçülterek ışınları odak noktasında toplayan kalın kenarlı mercekler, el feneri, kapı dürbünleri, ışıldaklar, telefonların objektiflerinde, gözlüklerde ve lenslerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kalın Kenarlı Mercek Özellikleri Nelerdir?

Kalın kenarlı mercekler ıraksak mercek olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle concove- dağıtıcı mercek olarak tanımlanmaktadır. Kalın kenarlı mercek özellikleri;

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Kalın kenarlı mercekler aynalara benzer yapısı gereği ışığı dağıtmaktadır.

Sanal görüntü olarak da tanımlanabilen kalın kenarlı mercek görüntüleri ışığı kırmaktadır.

Işığı kırarak yönünü değiştirebilmektedir.

Işığı dağıtma özelliğinden dolayı geniş görüş alanı verebilmektedir.

Miyop göz hastalıklarına karşı kullanılan gözlük ve lenslerde kalın kenarlı mercek kullanılmaktadır.

Kullanım amacına uygun olarak ışığı dağıtan kalın kenarlı mercekler gece görüşü gerektiren yerlerde trafik desteği olarak kullanılmaktadır.

Kalın kenarlı mercekler geniş kullanım alanına sahip saydam cisimlerdir. Deniz fenerinden dürbün yapımına, kapı dürbününden göz merceğine kadar pek çok alanda kullanılarak hayat kolaylaştırmaktadır.

Kalın kenarlı yani ıraksak mercekler, ışığı dağıtma özelliğine sahip olması dolayısıyla tercih edilmektedir. Üretim özelliğine göre pek çok alanda kullanılan kalın kenarlı mercekler, hayati önem taşıyan ürünlere işlevsellik kazandırmaktadır.

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